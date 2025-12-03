 
Nike Air 男子半长拉链开襟上衣 - 浅军绿/浅军绿/黑

Nike Air

男子半长拉链开襟上衣

36% 折让

Nike Air 男子半长拉链开襟上衣采用梭织面料结合超宽松版型和醒目图案，彰显运动风范和复古格调。


  • 显示颜色： 浅军绿/浅军绿/黑
  • 款式： HV0879-320

Nike Air

36% 折让

Nike Air 男子半长拉链开襟上衣采用梭织面料结合超宽松版型和醒目图案，彰显运动风范和复古格调。

其他细节

  • 超宽松版型塑就宽松外观，营造畅动自如的穿着体验
  • 弹性下摆搭配松紧抽绳，可供自行调节贴合效果

产品细节

  • 刺绣 NIKE AIR 字标
  • NIKE AIR 硅胶贴片
  • 立领设计
  • 袋鼠式大口袋结合按扣翻盖口袋，便于安全储物
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅军绿/浅军绿/黑
  • 款式： HV0879-320

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。