 
Nike Air 男子拒水运动夹克 - 黑/白色/白色

男子拒水运动夹克

售罄：

此配色当前无货

Nike Air 男子拒水运动夹克采用拒水梭织面料，并融入匠心细节：厚实条纹袖口和下摆、正面全长按扣开襟和超宽松版型，彰显出众风范。轻盈合成材质填充物，保暖出众，百搭实穿，塑就叠搭佳选。


  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： HJ0302-010

其他细节

  • 超宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 外层采用富有结构感的耐穿斜纹面料，搭配顺滑塔夫绸里料

产品细节

  • 胸前 NIKE AIR 硅胶贴片
  • 背面饰有刺绣 AIR 字样
  • 衣身内侧插袋
  • 全长按扣开襟设计
  • 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。