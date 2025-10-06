Nike Air
男子拒水运动夹克
36% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Air 男子拒水运动夹克采用拒水梭织面料，并融入匠心细节：厚实条纹袖口和下摆、正面全长按扣开襟和超宽松版型，彰显出众风范。轻盈合成材质填充物，保暖出众，百搭实穿，塑就叠搭佳选。
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： HJ0302-010
其他细节
- 超宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 外层采用富有结构感的耐穿斜纹面料，搭配顺滑塔夫绸里料
产品细节
- 胸前 NIKE AIR 硅胶贴片
- 背面饰有刺绣 AIR 字样
- 衣身内侧插袋
- 全长按扣开襟设计
- 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维
- 可机洗
