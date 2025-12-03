Nike Air
男子梭织运动裤
37% 折让
Nike Air 男子梭织运动裤采用略微起皱的梭织面料，搭配舒适网眼布里料，彰显出众格调。 宽松直筒版型，缔造非凡舒适的日常穿着体验。
- 显示颜色： 浅军绿/黑/黑
- 款式： HV0875-320
Nike Air
37% 折让
Nike Air 男子梭织运动裤采用略微起皱的梭织面料，搭配舒适网眼布里料，彰显出众格调。 宽松直筒版型，缔造非凡舒适的日常穿着体验。
其他细节
- 宽松版型设计结合直筒剪裁，为臀部和大腿部位营造充裕的活动空间
- 网眼布里料，质感舒适
- 右髋部拉链口袋搭配侧边插手口袋，便于储物
- 弹性腰部搭配内置抽绳，打造舒适非凡的专属贴合感
产品细节
- 面料：100% 锦纶。 里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 浅军绿/黑/黑
- 款式： HV0875-320
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。