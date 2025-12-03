 
Nike Air 男子梭织运动裤 - 浅军绿/黑/黑

Nike Air

男子梭织运动裤

37% 折让

Nike Air 男子梭织运动裤采用略微起皱的梭织面料，搭配舒适网眼布里料，彰显出众格调。 宽松直筒版型，缔造非凡舒适的日常穿着体验。


  • 显示颜色： 浅军绿/黑/黑
  • 款式： HV0875-320

Nike Air

37% 折让

Nike Air 男子梭织运动裤采用略微起皱的梭织面料，搭配舒适网眼布里料，彰显出众格调。 宽松直筒版型，缔造非凡舒适的日常穿着体验。

其他细节

  • 宽松版型设计结合直筒剪裁，为臀部和大腿部位营造充裕的活动空间
  • 网眼布里料，质感舒适
  • 右髋部拉链口袋搭配侧边插手口袋，便于储物
  • 弹性腰部搭配内置抽绳，打造舒适非凡的专属贴合感

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。 里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅军绿/黑/黑
  • 款式： HV0875-320

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。