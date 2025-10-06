Nike Air
男子法式毛圈长裤
24% 折让
Nike Air 男子法式毛圈长裤植根于鞋类本源设计，于大腿处饰有同色调 NIKE AIR 标志，旨在致敬生而不凡的 Air 系列鞋款。该长裤采用宽松版型，裤管口搭配松紧抽绳和栓扣，便于轻松调节，塑就简约风范和舒适体验。即刻上身，彰显 Air 深厚的历史和文化。
- 显示颜色： 狼灰/狼灰
- 款式： DV9846-012
Nike Air 系列
Air，无处不在。从经典运动鞋到潮流时尚，数十年来，Nike Air 一直以高回头率和出众缓震脚感风靡鞋圈。该系列灵感源自 Air 历史，在设计上优化升级，缔造出众平衡性与耐穿性，同时匠心融入街头风设计，旨在向 Air 的非凡魅力致敬。
柔软舒适
棉质法式毛圈面料，柔软舒适，适合日常穿着。
低调风范
大腿处饰有同色调刺绣 NIKE AIR 标志，为设计注入 Air 气息。
其他细节
裤管口松紧抽绳搭配品牌标志抽绳栓扣，可供自行调整贴合度，随心秀出挚爱运动鞋柔软弹性腰部搭配内置抽绳，打造个性化专属贴合感
产品细节
- 插手口袋和后身配件口袋
- 面料/口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 狼灰/狼灰
- 款式： DV9846-012
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
