Nike Air

¥419 ¥649 35% 折让

Nike Air 男子法式毛圈长裤植根于鞋类本源设计，于大腿处饰有同色调 NIKE AIR 标志，旨在致敬生而不凡的 Air 系列鞋款。该长裤采用宽松版型，裤管口搭配松紧抽绳和栓扣，便于轻松调节，塑就简约风范和舒适体验。即刻上身，彰显 Air 深厚的历史和文化。

Nike Air 系列

Air，无处不在。从经典运动鞋到潮流时尚，数十年来，Nike Air 一直以高回头率和出众缓震脚感风靡鞋圈。该系列灵感源自 Air 历史，在设计上优化升级，缔造出众平衡性与耐穿性，同时匠心融入街头风设计，旨在向 Air 的非凡魅力致敬。

柔软舒适

棉质法式毛圈面料，柔软舒适，适合日常穿着。

低调风范

大腿处饰有同色调刺绣 NIKE AIR 标志，为设计注入 Air 气息。