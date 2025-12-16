Nike Air
男子直筒加绒长裤
¥549
运动风格，日常穿搭新设计。Nike Air 男子直筒加绒长裤采用宽松版型，搭配裤管口松紧抽绳设计，助你轻松秀出运动鞋。加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软非凡。
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： IF1285-010
产品细节
- 刺绣标志
- 梭织滚边
- 插手口袋
- 弹性腰部搭配抽绳
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
