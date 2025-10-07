Nike Air
男子薄绒套头连帽衫
41% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Air 男子薄绒套头连帽衫采用宽松版型和厚实针织面料，内里轻微加绒，呈现复古外观。潜水式风帽采用柔软针织里料，结合包边设计，打造出众结构感。
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： HJ0274-010
其他细节
- 衣身采用宽松设计，助力自如畅动，轻松叠搭
- 风帽采用包边设计，增强结构感；潜水式领口设计，提升包覆效果
产品细节
- NIKE AIR 运动员标签和硅胶贴片
- 金属孔眼和抽绳头
- 面料：100% 棉。罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶。连帽里料：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
