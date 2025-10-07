 
Nike Air 男子薄绒套头连帽衫 - 黑/白色/白色

Nike Air

男子薄绒套头连帽衫

41% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Air 男子薄绒套头连帽衫采用宽松版型和厚实针织面料，内里轻微加绒，呈现复古外观。潜水式风帽采用柔软针织里料，结合包边设计，打造出众结构感。


  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： HJ0274-010

其他细节

  • 衣身采用宽松设计，助力自如畅动，轻松叠搭
  • 风帽采用包边设计，增强结构感；潜水式领口设计，提升包覆效果

产品细节

  • NIKE AIR 运动员标签和硅胶贴片
  • 金属孔眼和抽绳头
  • 面料：100% 棉。罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶。连帽里料：100% 棉
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。该产品 009 配色的领口抽绳有黑色与白色两个版本。随机发货，敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。