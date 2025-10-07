特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。该产品 009 配色的领口抽绳有黑色与白色两个版本。随机发货，敬请注意，并请酌情选购！