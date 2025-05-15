Nike Air
男子薄绒直筒长裤
¥469¥54914% 折让
匠心长裤，非同一般。Nike Air 男子薄绒直筒长裤采用厚实针织面料，内里轻微加绒，结合运动风设计，呈现复古外观和出色质感。
- 显示颜色： 尘光子色/浅烟灰/皇家蓝
- 款式： HJ0288-009
Nike Air
¥469¥54914% 折让
匠心长裤，非同一般。Nike Air 男子薄绒直筒长裤采用厚实针织面料，内里轻微加绒，结合运动风设计，呈现复古外观和出色质感。
其他细节
- 臀部、大腿和小腿部位采用宽松剪裁，裤管口搭配松紧抽绳，束紧后尽显运动鞋魅力
- 侧边插手口袋搭配后身右侧垂直拉链口袋，便于储物
产品细节
- 弹性腰部搭配前开口抽绳
- NIKE AIR 标签和硅胶贴片
- 金属孔眼和抽绳头
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 尘光子色/浅烟灰/皇家蓝
- 款式： HJ0288-009
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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