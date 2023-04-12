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      Nike Air Challenger

      7" 男子跑步短裤

      ¥249

      Nike Air Challenger 7" 男子跑步短裤采用弹性网眼侧边拼接结合整版速干舒适设计，助力一路畅跑。加长内接缝设计，让你在奔跑时畅享出众包覆效果，背面中央口袋则可为手机提供安全收纳空间。

      • 显示颜色： 暗烟灰
      • 款式： BV4853-073

      尺寸与尺码

      • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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