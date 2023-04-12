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      Nike Air Cross Trainer 3 Low

      男子运动鞋

      ¥899

      穿上 Nike Air Cross Trainer 3 Low 男子运动鞋，任你玩转运动鞋风格。该鞋款沿袭元年款的简洁线条，采用包覆脚踝的柔软衬垫和 90 年代早期厚薄适中的设计，全明星风范缔造舒适非凡的穿着体验。穿孔设计提升透气触感，结合经典缝制覆面，增添传统格调。你都能做自己，你的鞋款有何不可？

      • 显示颜色： 白色/深藏青/苍野灰/深藏青
      • 款式： CN0924-100

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