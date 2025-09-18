Nike Air Flight '89 Low
男子运动鞋
23% 折让
Nike Air Flight '89 Low 男子运动鞋采用复古配色、利落皮革和分层外观，再现复古篮球风范。该低帮鞋款采用 Nike Air 缓震配置，焕新演绎柔软脚感。
- 显示颜色： 白色/幻影灰白/铁灰
- 款式： HJ4484-101
其他细节
- 天然皮革鞋面造型利落，略带光泽，配色忠实演绎 80 年代风格
- Nike Air 缓震配置专为高性能篮球鞋打造，实现轻盈舒适的穿着体验
- 耐克勾标志搭配 Nike Air Flight 标志，打造 80 年代经典外观
产品细节
- 加垫鞋口
- 泡绵中底
- 橡胶外底
Nike Air
Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验。在减轻鞋身重量的同时，又不失出众性能，有助提升运动员表现。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
