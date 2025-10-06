 
Nike Air Flight '89 Low 男子运动鞋 - 白色/幻影灰白/冷杉绿

Nike Air Flight '89 Low

男子运动鞋

42% 折让
白色/幻影灰白/冷杉绿
白色/幻影灰白/铁灰

Nike Air Flight '89 Low 男子运动鞋采用复古配色、利落皮革和分层外观，再现复古篮球风范。该低帮鞋款采用 Nike Air 缓震配置，焕新演绎柔软脚感。


  • 显示颜色： 白色/幻影灰白/冷杉绿
  • 款式： HJ4484-102

Nike Air Flight '89 Low

42% 折让

Nike Air Flight '89 Low 男子运动鞋采用复古配色、利落皮革和分层外观，再现复古篮球风范。该低帮鞋款采用 Nike Air 缓震配置，焕新演绎柔软脚感。

其他细节

  • 天然皮革鞋面造型利落，略带光泽，配色忠实演绎 80 年代风格
  • Nike Air 缓震配置专为高性能篮球鞋打造，实现轻盈舒适的穿着体验
  • 耐克勾标志搭配 Nike Air Flight 标志，打造 80 年代经典外观

产品细节

  • 加垫鞋口
  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 白色/幻影灰白/冷杉绿
  • 款式： HJ4484-102

Nike Air

Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验。在减轻鞋身重量的同时，又不失出众性能，有助提升运动员表现。

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。