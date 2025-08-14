Nike Air Force 1

¥509 ¥649 21% 折让

Nike Air Force 1 大童空军一号运动鞋延续经典之作，如今与 40 多年前首度面世时一样潮酷。耐穿结构、Air 缓震配置结合抓地力强劲的底纹设计，助你轻松驾驭课间活动。虽然新鞋出盒魅力无穷，但经历穿着后，该鞋款依旧风采不减，尽显时尚酷炫风范。事实上，魅力将愈发彰显。

Air Force 1

Air Force 1 作为篮球鞋佳选首次亮相于 1982 年，并在 90 年代开始崭露头角。经典的全白 AF1 呈现简约外观，无论在球场还是在街头均备受追崇。Air Force 1 从嘻哈文化中汲取灵感，推出各式特别联名款和不同配色版本，成为广受青睐的经典运动鞋。该基本款至今已经过 2000 余次迭代革新，对时尚、音乐和运动鞋文化均产生了巨大的影响。