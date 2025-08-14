Nike Air Force 1
大童空军一号运动鞋板鞋
21% 折让
Nike Air Force 1 大童空军一号运动鞋延续经典之作，如今与 40 多年前首度面世时一样潮酷。耐穿结构、Air 缓震配置结合抓地力强劲的底纹设计，助你轻松驾驭课间活动。虽然新鞋出盒魅力无穷，但经历穿着后，该鞋款依旧风采不减，尽显时尚酷炫风范。事实上，魅力将愈发彰显。
- 显示颜色： 白色/金属银/雷雨蓝
- 款式： FV5948-121
Nike Air Force 1
21% 折让
Nike Air Force 1 大童空军一号运动鞋延续经典之作，如今与 40 多年前首度面世时一样潮酷。耐穿结构、Air 缓震配置结合抓地力强劲的底纹设计，助你轻松驾驭课间活动。虽然新鞋出盒魅力无穷，但经历穿着后，该鞋款依旧风采不减，尽显时尚酷炫风范。事实上，魅力将愈发彰显。
其他细节
- 合成材质与天然皮革组合设计，增添传统风范，缔造如 1982 年 Air Force 1 首度面市时的出众耐穿性和支撑力
- 后跟内嵌式 Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，致力实现非凡舒适脚感
- 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
- 橡胶外底，带来出众抓地力与耐穿性
- 圆形底纹趣味盎然，起初专为助力篮球运动员在球场完成转身动作而设计
产品细节
- 经典鞋带
- 鞋头打孔设计
- 显示颜色： 白色/金属银/雷雨蓝
- 款式： FV5948-121
Air Force 1
Air Force 1 作为篮球鞋佳选首次亮相于 1982 年，并在 90 年代开始崭露头角。经典的全白 AF1 呈现简约外观，无论在球场还是在街头均备受追崇。Air Force 1 从嘻哈文化中汲取灵感，推出各式特别联名款和不同配色版本，成为广受青睐的经典运动鞋。该基本款至今已经过 2000 余次迭代革新，对时尚、音乐和运动鞋文化均产生了巨大的影响。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。