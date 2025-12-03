Nike Air Force 1
大童空军一号运动鞋
30% 折让
穿上 Nike Air Force 1 大童空军一号运动鞋，畅享舒适体验。经典皮革质感和细节使该鞋款成为经典之作，令你在街头脱颖而出，尽显运动风范。配色 009 为圣诞系列精选配色。
- 显示颜色： 白色/白色/中柔粉
- 款式： CT3839-115
Nike Air Force 1
致敬传奇，非凡舒适
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合设计，经久耐穿，易于清洁
- 后跟加入 Air 缓震技术，轻盈缓震
- 橡胶鞋底，铸就非凡抓地力
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
