 
Nike Air Force 1 大童空军一号运动鞋 - 白色/幻影

大童空军一号运动鞋

白色/幻影
白色/白色/中柔粉

穿上 Nike Air Force 1 大童空军一号运动鞋，畅享舒适体验。经典皮革质感和细节使该鞋款成为经典之作，令你在街头脱颖而出，尽显运动风范。


Nike Air Force 1

致敬传奇，非凡舒适

其他细节

  • 天然皮革与合成材质组合设计，经久耐穿，易于清洁
  • 后跟加入 Air 缓震技术，轻盈缓震
  • 橡胶鞋底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 白色/幻影
  • 款式： CT3839-112

