Nike Air Force 1
大童空军一号运动鞋
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Force 1 大童空军一号运动鞋采用新颖配色和细节，焕新演绎 1982 年经典之作。沿袭经典设计，鞋底加入 Nike Air 缓震技术，缔造非凡舒适的日常穿着体验。
- 显示颜色： 白色/氢蓝/白色
- 款式： CD6915-103
Nike Air Force 1
致敬传奇，非凡舒适
Nike Air Force 1 大童空军一号运动鞋采用新颖配色和细节，焕新演绎 1982 年经典之作。沿袭经典设计，鞋底加入 Nike Air 缓震技术，缔造非凡舒适的日常穿着体验。
经典再临
天然皮革与合成材质铸就经典风格，经久耐穿且易于清洁。
经典舒适
后跟加入 Nike Air 缓震技术，轻盈缓震。
产品细节
- 橡胶鞋底
- 显示颜色： 白色/氢蓝/白色
- 款式： CD6915-103
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。