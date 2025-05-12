Nike Air Force 1

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穿上这款情人节特别版 Nike Air Force 1 大童空军一号运动鞋，找到你的理想搭档。 耐穿皮革设计巧搭心形细节；象征友谊的吊坠，可与你的灵魂伙伴分享。

其他细节 采用皮革材料，搭配牢固缝线和包边设计，塑就出众造型，经久耐穿

Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，实现非凡舒适脚感

橡胶鞋底搭配经典篮球圆形支点设计，铸就出众抓地力与耐穿性

产品细节 泡绵中底

低帮加垫鞋口

显示颜色： 山峰白/浅深红/火焰红/泡沫粉

款式： HV5165-121