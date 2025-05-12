Nike Air Force 1

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Nike Air Force 1 运动鞋起初是篮球场上的明星鞋款，现已成为日常人气单品。 Nike Air Force 1 大童空军一号运动鞋采用耐穿天然皮革结合 Nike Air 缓震配置，塑就经典格调和舒适脚感，造就常青之选。

Air Force 1

Air Force 1 作为篮球鞋佳选首次亮相于 1982 年，并在 90 年代开始崭露头角。 经典的全白 AF1 呈现简约外观，无论在球场还是在街头均备受追崇。 Air Force 1 从嘻哈文化中汲取灵感，推出各式特别联名款和不同配色版本，成为广受青睐的经典运动鞋。 该基本款至今已经过 2000 余次迭代革新，对时尚、音乐和运动鞋文化均产生了巨大的影响。