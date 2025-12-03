Nike Air Force 1 '07
女子空军一号运动鞋
10% 折让
舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。 Nike Air Force 1 '07 女子空军一号运动鞋采用经典版型，结合全粒面皮革和炫彩细节设计，塑就醒目外观。
- 显示颜色： 幻影灰白/健身红/团队金/尘光子色
- 款式： IM7380-030
Nike Air Force 1 '07
其他细节
- 皮革鞋面结合鞋头打孔设计，透气舒适
- Nike Air 缓震配置，轻盈缓震
- 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造出众耐穿性和抓地力
产品细节
- 低帮版型
- 加垫鞋口
- 泡绵中底
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
