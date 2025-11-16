Nike Air Force 1 '07
女子空军一号运动鞋
20% 折让
舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。Nike Air Force 1 '07 女子空军一号运动鞋采用经典 80 年代结构搭配别致耐克勾标志和金属色鞋带扣，让你在球场内外都能时尚有型。
- 显示颜色： 泡沫粉/白色/火山岩红/泡沫粉
- 款式： HF2014-600
其他细节
- 合成材质鞋面结合鞋头打孔设计，透气舒适
- Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，实现轻盈舒适的日常穿着体验
- 橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，铸就出众抓地力与耐穿性
产品细节
- 两副鞋带
- 加垫鞋口
- 泡绵中底
Air Force 1
Air Force 1 作为篮球鞋佳选首次亮相于 1982 年，并在 90 年代开始崭露头角。 经典的全白 AF1 呈现简约外观，无论在球场还是在街头均备受追崇。 Air Force 1 从嘻哈文化中汲取灵感，推出各式特别联名款和不同配色版本，成为广受青睐的经典运动鞋。 该基本款至今已经过 2000 余次迭代革新，对时尚、音乐和运动鞋文化均产生了巨大的影响。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
