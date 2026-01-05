Nike Air Force 1 '07
女子空军一号运动鞋
24% 折让
Nike Air Force 1 '07 女子空军一号运动鞋融入别致元素，焕新演绎 AF1。耐穿皮革增添层次感和纹理效果，Nike Air 缓震配置营造非凡舒适感受。简约中性外观，百搭实穿，令人难以抗拒。
- 显示颜色： 帆白/棉布白/帆白
- 款式： II7398-100
其他细节
- 皮革鞋面结合鞋头打孔设计，透气舒适
- Nike Air 缓震配置，轻盈缓震
- 橡胶外底搭配圆形支点设计，铸就出众抓地力与耐穿性
产品细节
- 经典鞋带
- 凹纹品牌标志
- 加垫鞋口
