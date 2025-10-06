Nike Air Force 1 '07
女子空军一号运动鞋
10% 折让
舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。Nike Air Force 1 '07 女子空军一号运动鞋采用经典版型，搭配优质皮革和亮眼细节，助力打造夺目外观。
- 显示颜色： 冰蓝/白色/大学蓝
- 款式： HQ8051-400
Nike Air Force 1 '07
10% 折让
舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。Nike Air Force 1 '07 女子空军一号运动鞋采用经典版型，搭配优质皮革和亮眼细节，助力打造夺目外观。
其他细节
- 皮革与合成材质鞋面搭配翻毛皮覆面，舒适耐穿
- Nike Air 缓震系统，塑就轻盈舒适的日常穿着体验
- 橡胶外底搭配圆形支点设计，铸就出众抓地力与耐穿性
产品细节
- 加垫鞋口
- 鞋头采用透气孔设计
- 半透明外底
- 显示颜色： 冰蓝/白色/大学蓝
- 款式： HQ8051-400
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。