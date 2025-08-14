 
Nike Air Force 1 '07 女子空军一号运动鞋 - 白色/黑/金属色/白色

Nike Air Force 1 '07

女子空军一号运动鞋

10% 折让

舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。Nike Air Force 1 '07 女子空军一号运动鞋采用经典 80 年代结构搭配别致耐克勾标志和金属色鞋带扣，让你在球场内外都能时尚有型。


  • 显示颜色： 白色/黑/金属色/白色
  • 款式： HF2014-100

其他细节

  • 合成材质鞋面结合鞋头打孔设计，透气舒适
  • Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，实现轻盈舒适的日常穿着体验
  • 橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，铸就出众抓地力与耐穿性

产品细节

  • 两副鞋带
  • 加垫鞋口
  • 泡绵中底
Air Force 1

Air Force 1 作为篮球鞋佳选首次亮相于 1982 年，并在 90 年代开始崭露头角。 经典的全白 AF1 呈现简约外观，无论在球场还是在街头均备受追崇。 Air Force 1 从嘻哈文化中汲取灵感，推出各式特别联名款和不同配色版本，成为广受青睐的经典运动鞋。 该基本款至今已经过 2000 余次迭代革新，对时尚、音乐和运动鞋文化均产生了巨大的影响。

