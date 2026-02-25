 
Nike Air Force 1 '07 女子空军一号运动鞋 - 苔木棕色/丝绒棕/帆白

Nike Air Force 1 '07

女子空军一号运动鞋

22% 折让

舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。 Nike Air Force 1 '07 女子空军一号运动鞋采用耐穿皮革与翻毛皮组合材料，结合经典版型，塑就休闲外观。


  • 显示颜色： 苔木棕色/丝绒棕/帆白
  • 款式： IO1914-235

其他细节

  • 皮革与合成材质组合鞋面结合鞋头打孔设计，透气舒适
  • Nike Air 缓震配置，轻盈缓震
  • 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造出众耐穿性和抓地力

产品细节

  • 低帮版型
  • 加垫鞋口
  • 泡绵中底
