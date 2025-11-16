Nike Air Force 1 '07

¥679 ¥799 15% 折让

Nike Air Force 1 '07 男子空军一号运动鞋采用匠心细节和材料，焕新演绎经典设计，塑就隽永风范，同时方便穿脱。此外，鞋款沿用一贯的 Nike Air 缓震配置，塑就缓震迈步体验。

Air Force 1

Air Force 1 作为篮球鞋佳选首次亮相于 1982 年，并在 90 年代开始崭露头角。经典的全白 AF1 呈现简约外观，无论在球场还是在街头均备受追崇。Air Force 1 从嘻哈文化中汲取灵感，推出各式特别联名款和不同配色版本，成为广受青睐的经典运动鞋。该基本款至今已经过 2000 余次迭代革新，对时尚、音乐和运动鞋文化均产生了巨大的影响。