Nike Air Force 1 ’07
男子空军一号运动鞋板鞋
¥729¥89918% 折让
舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。 Nike Air Force 1 ’07 男子空军一号运动鞋巧妙糅合绗缝设计、凹纹翻毛皮和柔软天然皮革等细节，焕新演绎经典 AF1 设计。 沿袭 20 世纪 80 年代耐穿结构和 Nike Air 缓震配置，舒适非凡，彰显 AF1 传奇风范。
- 显示颜色： 浅英国褐/芝麻棕/热情红/惊喜可可色
- 款式： HQ3447-222
Nike Air Force 1 ’07
¥729¥89918% 折让
舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。 Nike Air Force 1 ’07 男子空军一号运动鞋巧妙糅合绗缝设计、凹纹翻毛皮和柔软天然皮革等细节，焕新演绎经典 AF1 设计。 沿袭 20 世纪 80 年代耐穿结构和 Nike Air 缓震配置，舒适非凡，彰显 AF1 传奇风范。
其他细节
- 鞋面采用缝线覆面，缔造传统风范，带来出色耐穿性和支撑力
- Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，实现非凡舒适脚感
- 低帮加垫鞋口，造型利落，质感出众
- 橡胶鞋底采用全包边缝线设计，塑就出众耐穿性
产品细节
- 显示颜色： 浅英国褐/芝麻棕/热情红/惊喜可可色
- 款式： HQ3447-222
Air Force 1
Air Force 1 作为篮球鞋佳选首次亮相于 1982 年，并在 90 年代开始崭露头角。 经典的全白 AF1 呈现简约外观，无论在球场还是在街头均备受追崇。 Air Force 1 从嘻哈文化中汲取灵感，推出各式特别联名款和不同配色版本，成为广受青睐的经典运动鞋。 该基本款至今已经过 2000 余次迭代革新，对时尚、音乐和运动鞋文化均产生了巨大的影响。
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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