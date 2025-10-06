Nike Air Force 1 '07

¥809 ¥899 10% 折让

舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。Nike Air Force 1 '07 男子空军一号运动鞋采用经典 80 年代结构与纹理丰富的皮革，并饰有奢华细节，令你在球场内外都能时尚有型。

其他细节 天然皮革鞋面结合鞋头打孔设计，透气舒适

Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，实现轻盈舒适的日常穿着体验

橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，铸就出众抓地力与耐穿性

产品细节 泡绵中底

橡胶外底

显示颜色： 珍珠灰/白色/幻影

款式： IH7332-001