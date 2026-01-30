舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。Nike Air Force 1 '07 男子空军一号运动鞋以合成材质和天然皮革搭配经典版型，造型利落简约。此鞋款的设计灵感源自日落时分的篮球比赛，向 AF1 的篮球底蕴致敬。

舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。Nike Air Force 1 '07 男子空军一号运动鞋以合成材质和天然皮革搭配经典版型，造型利落简约。此鞋款的设计灵感源自日落时分的篮球比赛，向 AF1 的篮球底蕴致敬。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。