 
Nike Air Force 1 '07 男子空军一号运动鞋 - 白色/白色/黑

Nike Air Force 1 '07

男子空军一号运动鞋

11% 折让

舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。Nike Air Force 1 '07 男子空军一号运动鞋采用经典 80 年代结构搭配撞色设计，令你在球场内外都能时尚有型。


  • 显示颜色： 白色/白色/黑
  • 款式： FQ4296-101

其他细节

  • 优质鞋面结合缝制覆面，带来出众耐穿性，缔造传统风范
  • Nike Air 缓震配置专为高性能篮球鞋打造，实现轻盈舒适的日常穿着体验
  • 低帮版型，塑就简洁利落外观

产品细节

  • 加垫鞋口
  • 鞋头打孔设计
  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
Air Force 1

Air Force 1 作为篮球鞋佳选首次亮相于 1982 年，并在 90 年代开始崭露头角。经典的全白 AF1 呈现简约外观，无论在球场还是在街头均备受追崇。Air Force 1 从嘻哈文化中汲取灵感，推出各式特别联名款和不同配色版本，成为广受青睐的经典运动鞋。该基本款至今已经过 2000 余次迭代革新，对时尚、音乐和运动鞋文化均产生了巨大的影响。

