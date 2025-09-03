Nike Air Force 1 '07

¥799

Nike Air Force 1 '07 男子空军一号运动鞋再现昔日风采。该鞋款焕新演绎经典篮球鞋，打造为人所熟知的特色：耐穿材料和醒目配色，令你彰显个性风采。

其他细节 合成材质鞋面柔软耐穿，增添复古韵味

Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，实现轻盈舒适的日常穿着体验

加垫低帮鞋口设计，缔造柔软舒适穿着体验

产品细节 泡绵中底

鞋头打孔设计

显示颜色： 惊喜可可色/椰奶色/绿古色/帆白

款式： FZ3592-259