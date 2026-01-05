Nike Air Force 1 '07
男子空军一号运动鞋
10% 折让
Nike Air Force 1 '07 男子空军一号运动鞋再现昔日风采。该鞋款焕新演绎经典篮球鞋，打造为人所熟知的特色：耐穿材料和醒目配色，令你彰显个性风采。
- 显示颜色： 惊喜可可色/椰奶色/绿古色/帆白
- 款式： FZ3592-259
其他细节
- 合成材质鞋面柔软耐穿，增添复古韵味
- Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，实现轻盈舒适的日常穿着体验
- 加垫低帮鞋口设计，缔造柔软舒适穿着体验
产品细节
- 泡绵中底
- 鞋头打孔设计
Air Force 1 起源
1982 年，AF1 作为首款搭载 Nike Air 缓震配置的篮球鞋面世，在篮球领域掀起了一场巨大变革，很快便吸引全世界关注的目光。 今天，Air Force 1 依然沿袭原版设计，为球员带来改写运动鞋历史的柔软且富有弹性的缓震体验。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
