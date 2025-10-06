Nike Air Force 1 '07 LX

¥759 ¥849 10% 折让

穿上 Nike Air Force 1 '07 LX 女子空军一号运动鞋，彰显你对运动的热爱。皮革鞋面搭配匠心排布的耐克勾标志，结合场上舒适脚感与场外休闲风范，焕新演绎经典篮球鞋。沿袭备受青睐的 80 年代复古结构和后跟 Nike Air 缓震配置，缔造传奇 AF1 舒适体验。即刻上脚，秀出个性。

其他细节 顺滑皮革和金属色耐克勾标志，塑就出众外观

Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，带来舒适脚感

加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡

橡胶鞋底采用全包边缝线设计，塑就出众耐穿性

产品细节 显示颜色： 帆白/帆白/金属色/帆白

款式： FV3654-111