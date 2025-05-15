 

Nike Air Force 1 '07 LX

女子空军一号运动鞋

¥849

在运动鞋历史上，经久不衰的款式少之又少，Nike Air Force 1 '07 LX 女子空军一号运动鞋便是其中之一。该经典鞋款简约出众，沿袭为人熟知的特色：利落皮革和醒目细节，为冷天增添一抹亮色。鞋面采用缝线覆面，缔造传统风范，塑就出色耐穿性和支撑力。


  • 显示颜色： 浅烟灰/帆白/白色/烟灰
  • 款式： DQ5079-001

Nike Air Force 1 '07 LX

¥849

在运动鞋历史上，经久不衰的款式少之又少，Nike Air Force 1 '07 LX 女子空军一号运动鞋便是其中之一。该经典鞋款简约出众，沿袭为人熟知的特色：利落皮革和醒目细节，为冷天增添一抹亮色。鞋面采用缝线覆面，缔造传统风范，塑就出色耐穿性和支撑力。

其他细节

  • Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，实现轻盈舒适的穿着体验
  • 低帮版型，塑就简洁利落外观

产品细节

  • 显示颜色： 浅烟灰/帆白/白色/烟灰
  • 款式： DQ5079-001

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