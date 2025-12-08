Nike Air Force 1 '07 LX
女子空军一号运动鞋
14% 折让
舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。Nike Air Force 1 '07 LX 女子空军一号运动鞋采用优质皮革，添加金属色元素点缀，结合经典版型，塑就奢华外观。
- 显示颜色： 队红/帆白/鲜亮勃艮第酒红/帆白
- 款式： IR0485-611
Nike Air Force 1 '07 LX
14% 折让
舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。Nike Air Force 1 '07 LX 女子空军一号运动鞋采用优质皮革，添加金属色元素点缀，结合经典版型，塑就奢华外观。
其他细节
- 皮革鞋面适合日常穿着，柔软非凡
- Nike Air 气垫，轻盈缓震
- 橡胶外底铸就非凡抓地力
产品细节
- 加垫鞋口
- 鞋头采用透气孔设计
- 显示颜色： 队红/帆白/鲜亮勃艮第酒红/帆白
- 款式： IR0485-611
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。