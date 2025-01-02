舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。灵动应万变，新年有得盘。 Nike Air Force 1 ’07 LX 耐克灵蛇迎新系列女子空军一号运动鞋采用盘绕蛇形设计，旨在庆贺农历新年，彰显经典 AF1 风范。沿袭 20 世纪 80 年代耐穿结构和 Nike Air 缓震配置，舒适非凡，彰显 AF1 传奇风范。

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