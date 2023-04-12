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      Nike Air Force 1 '07 CK QS

      男子运动鞋

      ¥899

      Nike Air Force 1 '07 CK QS 男子运动鞋的设计灵感源自运动员的心声，以及 Colin Kaerpernick 演绎的 True to 7 的故事。匠心鞋面搭配反光细节。同时融入系列图案，包括后跟处的 Kaepernick 轮廓、鞋舌上的个性化标志、图案鞋垫以及数字 7 吊牌。

      • 显示颜色： 黑/白色/白色/黑
      • 款式： CQ0493-001

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