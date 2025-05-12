 

Nike Air Force 1 '07 Essential

女子空军一号运动鞋

¥649¥79918% 折让

Nike Air Force 1 '07 Essential 女子空军一号运动鞋焕新演绎经典篮球鞋，展现人们所熟知的特色：利落皮革和个性配色，令人耳目一新。


  • 显示颜色： 白色/白色/锈粉/锈粉
  • 款式： CZ0270-103

Nike Air Force 1 '07 Essential

¥649¥79918% 折让

传世风尚，精致典雅

Nike Air Force 1 '07 Essential 女子空军一号运动鞋焕新演绎经典篮球鞋，展现人们所熟知的特色：利落皮革和个性配色，令人耳目一新。

其他细节

  • 皮革与合成材质组合鞋面，缔造传统风范，塑就出色耐穿性和支撑力
  • Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，实现轻盈舒适的日常穿着体验
  • 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡

产品细节

  • 泡绵中底
  • 鞋头打孔设计
  • 显示颜色： 白色/白色/锈粉/锈粉
  • 款式： CZ0270-103

Air Force 1 起源

1982 年，AF1 作为首款搭载 Nike Air 缓震配置的篮球鞋面世，在篮球领域掀起了一场巨大变革，很快便吸引全世界关注的目光。今天，Air Force 1 依然沿袭原版设计，为球员带来改写运动鞋历史的柔软且富有弹性的缓震体验。

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