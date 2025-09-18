 
Nike Air Force 1 '07 LV8 大童空军一号运动鞋 - 白色/赛车蓝/白色

Nike Air Force 1 '07 LV8

大童空军一号运动鞋

10% 折让

Nike Air Force 1 '07 LV8 大童空军一号运动鞋生动演绎战靴传奇，糅合经典款式、新颖细节、醒目配色和反光耐克勾标志，焕发 AF1 标志性鞋款的新潮魅力。


  • 显示颜色： 白色/赛车蓝/白色
  • 款式： DD3227-100

10% 折让

舒适脚感，经典风范

Nike Air Force 1 '07 LV8 大童空军一号运动鞋生动演绎战靴传奇，糅合经典款式、新颖细节、醒目配色和反光耐克勾标志，焕发 AF1 标志性鞋款的新潮魅力。

其他细节

  • 低帮版型，彰显休闲风格，缔造简约利落外观
  • 皮革与合成材质组合鞋面结合覆面，塑就出众耐穿性、贴合感和支撑力
  • 耐穿泡绵缓震配置，后跟加入 Nike Air 缓震技术，缔造轻盈舒适的脚感
  • 加垫鞋口，营造柔软舒适感受

产品细节

  • 鞋头打孔设计
  • 后跟提拉设计
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 白色/赛车蓝/白色
  • 款式： DD3227-100

