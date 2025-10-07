Nike Air Force 1 '07 LV8
大童空军一号运动鞋
18% 折让
Nike Air Force 1 '07 LV8 大童空军一号运动鞋生动演绎战靴传奇，糅合经典款式、新颖细节、醒目配色和反光耐克勾标志，焕发 AF1 标志性鞋款的新潮魅力。
- 显示颜色： 白色/赛车蓝/白色
- 款式： DD3227-100
舒适脚感，经典风范
其他细节
- 低帮版型，彰显休闲风格，缔造简约利落外观
- 皮革与合成材质组合鞋面结合覆面，塑就出众耐穿性、贴合感和支撑力
- 耐穿泡绵缓震配置，后跟加入 Nike Air 缓震技术，缔造轻盈舒适的脚感
- 加垫鞋口，营造柔软舒适感受
产品细节
- 鞋头打孔设计
- 后跟提拉设计
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
