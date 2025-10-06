Nike Air Force 1 '07 LV8
男子空军一号运动鞋复古板鞋
24% 折让
舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。Nike Air Force 1 '07 LV8 男子空军一号运动鞋采用经典 80 年代结构搭配优质材料，让你在球场内外都能时尚有型。巧妙厚底设计，塑就恰到好处的增高效果。
- 显示颜色： 军裤卡其/淡象牙白/暗队红
- 款式： FQ8714-302
Nike Air Force 1 '07 LV8
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合制成耐穿鞋面，搭配翻毛皮覆面，塑就柔软质感
- Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，实现非凡舒适脚感
- 低帮加垫鞋口，造型利落，质感出众
- 橡胶鞋底采用全包边缝线设计，塑就出众耐穿性
产品细节
