 
Nike Air Force 1 '07 LV8 男子空军一号运动鞋复古板鞋 - 军裤卡其/淡象牙白/暗队红

Nike Air Force 1 '07 LV8

男子空军一号运动鞋复古板鞋

Nike Air Force 1 '07 LV8 男子空军一号运动鞋复古板鞋 - 军裤卡其/淡象牙白/暗队红
设计你的 Nike By You 专属定制产品

舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。Nike Air Force 1 '07 LV8 男子空军一号运动鞋采用经典 80 年代结构搭配优质材料，让你在球场内外都能时尚有型。巧妙厚底设计，塑就恰到好处的增高效果。


  • 显示颜色： 军裤卡其/淡象牙白/暗队红
  • 款式： FQ8714-302

Nike Air Force 1 '07 LV8

舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。Nike Air Force 1 '07 LV8 男子空军一号运动鞋采用经典 80 年代结构搭配优质材料，让你在球场内外都能时尚有型。巧妙厚底设计，塑就恰到好处的增高效果。

其他细节

  • 天然皮革与合成材质组合制成耐穿鞋面，搭配翻毛皮覆面，塑就柔软质感
  • Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，实现非凡舒适脚感
  • 低帮加垫鞋口，造型利落，质感出众
  • 橡胶鞋底采用全包边缝线设计，塑就出众耐穿性

产品细节

  • 显示颜色： 军裤卡其/淡象牙白/暗队红
  • 款式： FQ8714-302

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
    • 此商品悬挂NFC溯源环扣 ，手机碰一碰，了解更多 ，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。