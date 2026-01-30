Air Force 1 '07 LV8
男子空军一号运动鞋
10% 折让
Air Force 1 '07 LV8 男子空军一号运动鞋采用简约凹纹设计。全翻毛皮鞋面饰有佩斯利泪珠和星星图案，呈现整体立体纹理效果。
- 显示颜色： 山峰白/山峰白
- 款式： IU2363-100
其他细节
- Nike Air 缓震配置，轻盈缓震
- 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造出众耐穿性和抓地力
