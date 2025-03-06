Nike Air Force 1 '07 LV8

男子空军一号运动鞋

¥849

穿上舒适耐穿且经典隽永的 Nike Air Force 1 '07 LV8 男子空军一号运动鞋，以全明星风范自信炸场。 该鞋款采用经典 80 年代结构搭配新颖风格设计细节，让你在球场内外都能时尚有型。

  • 显示颜色： 深藏青/浅深红/大学金/空间蓝
  • 款式： HV5752-410

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