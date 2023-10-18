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      Nike Air Force 1 '07 LV8

      男子空军一号运动鞋

      ¥849

      黑/幻影灰白/白色/浅银
      浅银/白色/烟灰/深宝蓝
      黑/幻影灰白/白色/浅银
      浅银/白色/烟灰/深宝蓝

      Nike Air Force 1 '07 LV8 男子空军一号运动鞋，演绎为人熟知的特色：耐穿缝制覆面和利落外观，令你绽放时尚风范，大放异彩。鞋款采用略微增高设计，助力型格跃升新高度。

      • 显示颜色： 黑/幻影灰白/白色/浅银
      • 款式： FD2592-002

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