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      Nike Air Force 1 '07 LV8 3

      男子运动鞋

      ¥799

      该经典鞋款搭配灵感源自夏日的炫彩细节，革新焕新出众之作。Nike Air Force 1 '07 LV8 3 采用耐穿皮革和合成材质组合鞋面，鞋底加入 Air 缓震技术，塑就出色缓震性能和非凡舒适的穿着体验。

      • 显示颜色： 白色/庭紫/红外线红 23
      • 款式： CI6387-171

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