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      Nike Air Force 1 '07 LV8 WW 男子运动鞋采用利落皮革和醒目配色，搭配恰到好处的光泽感，焕新演绎元年款篮球鞋。饰有 Nike Worldwide 图案，致敬比赛的多元性，同时忠实呈现休闲风格。

      • 显示颜色： 白色/黑/黑/冰川蓝
      • 款式： CK6924-100

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