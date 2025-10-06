Nike Air Force 1 '07 Mid
女子空军一号运动鞋板鞋
42% 折让
Nike Air Force 1 '07 Mid 女子空军一号运动鞋集一系列出众特性于一身，搭配利落覆面和醒目装饰，让你魅力四射。加垫中帮鞋口搭配经典魔术贴粘扣，塑就经典篮球鞋的舒适脚感与多变风范，鞋头打孔设计则可助双足保持干爽。
- 显示颜色： 白色/白色/白色
- 款式： DD9625-100
Nike Air Force 1 '07 Mid
AF1 传统风范
其他细节
- 易于清洁的利落鞋面致敬传奇篮球风范，中帮设计塑就舒适贴合感
- 经典风范、出众外观和新颖标志融为一体
- 优质覆面，经久耐穿，为迈步带来舒适体验
- Nike Air 缓震配置舒适非凡，专为篮球运动匠心设计；鞋口和鞋舌采用加垫设计，缔造柔软迈步体验
产品细节
- 泡绵中底
- 传统系带系统
- 魔术贴粘扣设计，塑就专属造型和贴合感受
- 加垫中帮鞋口，塑就舒适贴合感
- 鞋头透气孔设计
- 橡胶鞋底，兼顾出色抓地力与耐穿性
Air Force 1 起源
1982 年，AF1 作为首款搭载 Nike Air 缓震配置的篮球鞋面世，在篮球领域掀起了一场巨大变革，很快便吸引全世界关注的目光。今天，Air Force 1 依然沿袭原版设计，为球员带来改写运动鞋历史的柔软且富有弹性的缓震体验。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
