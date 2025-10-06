Nike Air Force 1 '07 Mid

¥489 ¥849 42% 折让

AF1 传统风范

Nike Air Force 1 '07 Mid 女子空军一号运动鞋集一系列出众特性于一身，搭配利落覆面和醒目装饰，让你魅力四射。加垫中帮鞋口搭配经典魔术贴粘扣，塑就经典篮球鞋的舒适脚感与多变风范，鞋头打孔设计则可助双足保持干爽。

其他细节 易于清洁的利落鞋面致敬传奇篮球风范，中帮设计塑就舒适贴合感

经典风范、出众外观和新颖标志融为一体

优质覆面，经久耐穿，为迈步带来舒适体验

Nike Air 缓震配置舒适非凡，专为篮球运动匠心设计；鞋口和鞋舌采用加垫设计，缔造柔软迈步体验

产品细节 泡绵中底

传统系带系统

魔术贴粘扣设计，塑就专属造型和贴合感受

加垫中帮鞋口，塑就舒适贴合感

鞋头透气孔设计

橡胶鞋底，兼顾出色抓地力与耐穿性

显示颜色： 白色/白色/白色

款式： DD9625-100