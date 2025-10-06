 
Nike Air Force 1 '07 Mid 女子空军一号运动鞋板鞋 - 白色/白色/白色

42% 折让
设计你的 Nike By You 专属定制产品

Nike Air Force 1 '07 Mid 女子空军一号运动鞋集一系列出众特性于一身，搭配利落覆面和醒目装饰，让你魅力四射。加垫中帮鞋口搭配经典魔术贴粘扣，塑就经典篮球鞋的舒适脚感与多变风范，鞋头打孔设计则可助双足保持干爽。


AF1 传统风范

其他细节

  • 易于清洁的利落鞋面致敬传奇篮球风范，中帮设计塑就舒适贴合感
  • 经典风范、出众外观和新颖标志融为一体
  • 优质覆面，经久耐穿，为迈步带来舒适体验
  • Nike Air 缓震配置舒适非凡，专为篮球运动匠心设计；鞋口和鞋舌采用加垫设计，缔造柔软迈步体验

产品细节

  • 泡绵中底
  • 传统系带系统
  • 魔术贴粘扣设计，塑就专属造型和贴合感受
  • 加垫中帮鞋口，塑就舒适贴合感
  • 鞋头透气孔设计
  • 橡胶鞋底，兼顾出色抓地力与耐穿性
Air Force 1 起源

1982 年，AF1 作为首款搭载 Nike Air 缓震配置的篮球鞋面世，在篮球领域掀起了一场巨大变革，很快便吸引全世界关注的目光。今天，Air Force 1 依然沿袭原版设计，为球员带来改写运动鞋历史的柔软且富有弹性的缓震体验。

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

    • 此商品悬挂NFC溯源环扣 ，手机碰一碰，了解更多 ，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。