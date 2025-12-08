Nike Air Force 1 '07 Next Nature

¥679 ¥799 15% 折让

Nike Air Force 1 '07 Next Nature 女子空军一号运动鞋采用元年款设计，赋予清爽透气新定义。再现元年款广为人知且备受青睐的 Air 缓震配置、经典结构和日常风格，以耐穿材料巧搭刺绣细节和活力配色，散发清爽夏日气息。

Air Force 1

Air Force 1 作为篮球鞋佳选首次亮相于 1982 年，并在 90 年代开始崭露头角。经典的全白 AF1 呈现简约外观，无论在球场还是在街头均备受追崇。Air Force 1 从嘻哈文化中汲取灵感，推出各式特别联名款和不同配色版本，成为广受青睐的经典运动鞋。该基本款至今已经过 2000 余次迭代革新，对时尚、音乐和运动鞋文化均产生了巨大的影响。