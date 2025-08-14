 
Nike Air Force 1 '07 Next Nature 女子空军一号运动鞋采用元年款设计，赋予清爽透气新定义。再现元年款广为人知且备受青睐的 Air 缓震配置、经典结构和日常风格，以耐穿材料巧搭刺绣细节和活力配色，散发清爽夏日气息。


  • 显示颜色： 白色/体育场绿
  • 款式： DV3808-108

Nike Air Force 1 '07 Next Nature 女子空军一号运动鞋采用元年款设计，赋予清爽透气新定义。再现元年款广为人知且备受青睐的 Air 缓震配置、经典结构和日常风格，以耐穿材料巧搭刺绣细节和活力配色，散发清爽夏日气息。

其他细节

  • 搭配牢固缝线和稳固包边，塑就出众耐穿性
  • Nike Air 缓震配置专为提升篮球运动表现而设计，缔造非凡舒适脚感；鞋口和鞋舌采用加垫设计，带来柔软迈步体验
  • 橡胶鞋底搭配经典篮球圆形支点设计，为关键部位提供出色抓地力
  • 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡

产品细节

  • 显示颜色： 白色/体育场绿
  • 款式： DV3808-108

Air Force 1

Air Force 1 作为篮球鞋佳选首次亮相于 1982 年，并在 90 年代开始崭露头角。经典的全白 AF1 呈现简约外观，无论在球场还是在街头均备受追崇。Air Force 1 从嘻哈文化中汲取灵感，推出各式特别联名款和不同配色版本，成为广受青睐的经典运动鞋。该基本款至今已经过 2000 余次迭代革新，对时尚、音乐和运动鞋文化均产生了巨大的影响。

