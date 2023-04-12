自 1982 年以来，这款以 Air Force 1 命名的运动鞋就已傲立球鞋行业的巅峰：与美国总统专机“共享盛名”。这是史上第一双运用 Nike Air 科技的篮球鞋，它推动了篮球运动的变革，征服了摩西·马龙与查尔斯·巴克利等篮球巨星，风潮迅速席卷全球，从室内、街头到嘻哈文化的核心，其魅力无处不在。今天，Air Force 1 依然坚持为球员带来柔软、弹性十足的缓震性能和出色的中底设计，而 Air 科技也早已成为它傲立潮鞋巅峰的强劲后盾。

显示颜色： 黑/白金色/黑

款式： 616725-007